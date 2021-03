19 marzo 2021

Royal Caribbean completa la cessione della Azamara alla Sycamore Partners

Nella flotta di Azamara è entrata la “Azamara Onward” (ex “Pacific Princess”)

Il gruppo crocieristico Royal Caribbean Cruises ha annunciato oggi il completamento della cessione della compagnia crocieristica Azamara alla società di private equity Sycamore Partners avvenuta per 201 milioni di dollari ( del 19 gennaio 2021). La cessione include le tre navi Azamara Pursuit, Azamara Journey e Azamara Quest della Azamara, nella cui flotta si aggiunge ora una quarta nave, la Azamara Onward, il cui nome è stato reso noto oggi dalla compagnia che l'ha acquistata lo scorso 15 marzo. Si tratta della ex Pacific Princess della Princess Cruises, compagnia del gruppo Carnival Corporation, che attualmente è ormeggiata all'antemurale del porto di Civitavecchia.

La Azamara Onward, costruita nel 1999, ha una stazza lorda di 30mila tonnellate, è lunga oltre 180 metri, larga 26 metri e può ospitare più di 800 passeggeri e 370 membri dell'equipaggio. Azamara ha reso noto che la nave sarà sottoposta ad importanti lavori di rinnovamento e inizierà la propria stagione inaugurale in Europa nel 2022.



