24 marzo 2021

Accordo MSC-Total per rifornire con GNL le future navi da crociera della compagnia

L'intesa prevede la fornitura di circa 45.000 tonnellate di gas naturale liquefatto all'anno

La compagnia crocieristica MSC Crociere e il gruppo petrolifero Total hanno stretto un accordo che prevede la fornitura di circa 45.000 tonnellate di gas naturale liquefatto all'anno per le future navi della società di navigazione che saranno alimentate con GNL. Le attività di bunkeraggio per rifornire con GNL le navi di MSC Crociere avverranno sia nel porto di Marsiglia, dove Total ha recentemente avviato questo tipo di operazioni, che in tutti i porti nei quali le navi MSC faranno scalo nel Mediterraneo. Total effettuerà il rifornimento delle navi MSC alimentate a GNL utilizzando il trasferimento da nave a nave, impiegando la sua seconda nave per il bunker di GNL attualmente in costruzione ( del 4 dicembre 2019).

«Questo accordo - ha sottolineato Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Crociere - è un ulteriore e importante passo avanti del nostro percorso finalizzato alla continua riduzione dell'impatto ambientale, di cui il GNL rappresenta una tappa fondamentale. Mentre ci prepariamo a lanciare, nel 2022, la prima di tre navi da crociera alimentate a GNL, l'intesa di oggi ci permette di assicurare il rifornimento per le nostre navi di ultima generazione, le più avanzate dal punto di vista ambientale in Mediterraneo».



