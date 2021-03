25 marzo 2021

Sarà SHI a costruire le 20 portacontainer da 15.000 teu annunciate da Evergreen

Costeranno 115-130 milioni di dollari ciascuna

Sarà il gruppo navalmeccanico sudcoreano Samsung Heavy Industries (SHI) a costruire le 20 portacontainer da 15.000 teu che lunedì la compagnia taiwanese Evergreen ha annunciato immetterà nei prossimi anni nella propria flotta ( del 22 marzo 2021). Evergreen ha reso noto che il costo unitario di ciascuna nave sarà di 115-130 milioni di dollari, per un valore complessivo della commessa che ammonterà a 2,3-2,6 miliardi di dollari.







