30 marzo 2021

All'alba è stato riaperto il traffico navale nel canale di Suez

La portacontenitori “Ever Given” è stata portata nel Grande Lago Amaro

All'alba di oggi l'Autorità del Canale di Suez ha riavviato il traffico marittimo nella via d'acqua egiziana dopo aver rimosso ieri la portacontainer Ever Given della flotta della Evergreen Marine Corporation che una settimana fa si era arenata a sei miglia nautiche dall'imbocco sud del canale. La riapertura del traffico è avvenuta a partire dal gruppo di navi che era rimasta bloccata nel Grande Lago Amaro, dove ieri è giunta la Ever Given dopo essere stata disincagliata ( del 29 marzo 2021).

Il convoglio di navi diretto verso sud che è ripartito dal principale bacino acqueo del canale, con in testa la portacontainer Ever Excel dell'Evergreen e la con-ro Jolly Cobalto della Ignazio Messina & C., è ormai giunto nel Mar Rosso. Nel frattempo lo stesso tratto del canale è stato percorso da una serie di navi che erano in attesa nell'area di ancoraggio di Port Suez, con in testa la portacontainer Maersk Denver della Maersk Line.

Attualmente il lungo tratto del canale fra il Grande Lago Amaro e l'imbocco nord di Port Said è stato aperto alle navi che erano in attesa nel Mediterraneo e questo convoglio, guidato dalle portacontenitori Tsingtao Express della Hapag-Lloyd e HMM Gdansk della HMM, è da poco entrato nel canale e sta procedendo verso sud.



