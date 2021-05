4 maggio 2021

Nel 2020 il volume d'affari del gruppo logistico Gefco è diminuito del -19,7%

Utile operativo in calo del -31,5%

Nel 2020 il fatturato del gruppo logistico francese Gefco ha registrato una flessione del -19,7% essendo ammontato a 3,80 miliardi di euro rispetto a 4,74 miliardi nell'esercizio annuale precedente. L'azienda ha reso noto che il solo fatturato generato dalla logistica nel segmento automotive si è attestato a 1,55 miliardi di euro (-21,9%), quello prodotto dalle spedizioni aeree e marittime è stato di 339,8 milioni (+1,6%), il fatturato derivante dalle attività di trasporto terrestre e dalla contract logistics è stato di 1,83 miliardi (-19,7%) e il fatturato nel settore dei servizi all'industria è stato pari a 90,8 milioni di euro (-38,3%). L'utile operativo è stato di 140,3 milioni di euro (-31,5%).







