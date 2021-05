5 maggio 2021

Nei primi tre mesi del 2021 il fatturato di Deutsche Post DHL è cresciuto del +22,0%

Utile netto in aumento del +295,3%. Considerevole incremento dell'apporto del segmento delle soluzioni per l'e-commerce

Nei primi tre mesi del 2021 il fatturato del gruppo Deutsche Post DHL è cresciuto del +22,0% salendo a 18,86 miliardi di euro rispetto a 15,46 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno. Il più rilevante incremento del volume d'affari è stato registrato nel segmento delle soluzioni per l'e-commerce in cui i ricavi sono stati pari a 1,45 miliardi di euro (+46,0%). Forte anche la crescita dei fatturati generati dalle attività di consegna espresso, che hanno totalizzato 5,50 miliardi di euro (+32,5%), e dalle attività di spedizione, con un totale di 4,75 miliardi di euro (+32,7%). Più contenuto il rialzo dei ricavi delle attività postali e di consegna in Germania, che sono ammontati a 4,56 miliardi di euro (+15,1%). Stabile, con 3,24 miliardi (+0,3%), il fatturato della divisione Supply Chain, attiva nel settore del magazzinaggio e della logistica.

L'utile operativo di gruppo è stato di 1,91 miliardi di euro (+222,8%), con un apporto di 961 milioni dalle consegne espresso (+144,5%), di 216 milioni dalle attività di spedizione (+191,9%), di 167 milioni dalla gestione delle supply chain (+59,0%) e di 117 milioni dalle soluzioni per l'e-commerce (+1.850,0%). Deutsche Post DHL ha archiviato i primi tre mesi del 2021 con un utile netto di 1,19 miliardi di euro (+295,3%).





