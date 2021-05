10 maggio 2021

ONE amplia la capacità di trasporto di prodotti deperibili

La compagnia giapponese ha comprato 27.000 container reefer

La compagnia di navigazione Ocean Network Express (ONE) ha annunciato un ampliamento della propria capacità di trasporto marittimo di prodotti deperibili con l'acquisto di 27.500 container reefer. L'azienda giapponese ha spiegato che nel 2020, nonostante le sfide determinate dalla pandemia di Covid-19, i traffici mondiali con contenitori frigoriferi hanno mostrato una notevole resilienza rispetto ai carichi dry e ONE prevede che questa tendenza proseguirà nel 2021.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec