10 maggio 2021

Global Ship Lease chiude il primo trimestre con ricavi record

Utile netto in crescita del +276,2%

Global Ship Lease (GSL), società che ha una flotta di 47 navi portacontenitori noleggiate da primarie compagnie di navigazione, ha archiviato il primo trimestre di quest'anno con ricavi record pari a 73,0 milioni di dollari, con un incremento del +2,9% sullo stesso periodo del 2020. L'utile operativo è ammontato al valore record di 30,3 milioni di dollari (+48,4%) e l'utile netto è stato di 5,6 milioni di dollari (+276,2%).

«La positiva dinamica del mercato delle portacontainer di fine 2020 - ha commentato il presidente esecutivo dell'azienda, George Youroukos - ha registrato un'ulteriore accelerazione nel 2021, posizionando il settore a livelli di redditività che non si riscontravano da molti anni». Youroukos ha specificato che «le attuali condizioni del mercato si basano sui fondamentali di una forte crescita della domanda a fronte di un'offerta limitata, con il conseguente pieno utilizzo della flotta mondiale di portacontenitori. Dato che il periodo per la costruzione di nuovi navi portacontainer è pluriennale - ha sottolineato - ci aspettiamo che la limitata offerta persisterà, almeno nel medio termine, in particolare di navi di classe media e piccola sulle quali siamo concentrati».





