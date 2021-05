10 maggio 2021

Accordo per espandere la piattaforma TradeLens al mercato cinese

Intesa con la China Unicom Digital Tech

TradeLens, la piattaforma costituita dal gruppo armatoriale Maersk e dall'azienda informatica IBM per introdurre la tecnologia blockchain nella supply chain marittima ( del 9 agosto 2018), ha siglato un accordo con la China Unicom Digital Tech della compagnia telefonica cinese China Unicom per commercializzare la propria piattaforma in Cina. L'intesa prevede che China Unicom Digital Tech ospiti e gestisca la piattaforma TradeLens in Cina rendendola disponibile per gli importatori ed esportatori della nazione.

Maersk ha evidenziato l'importanza del mercato cinese, dal quale - secondo le stime del gruppo armatoriale danese - proviene uno su tre container esportati a livello mondiale ed è destinazione di uno su sei contenitori importati.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec