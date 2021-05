10 maggio 2021

Due nuove gru di banchina al container terminal BEST del porto di Barcellona

I due mezzi diverranno operativi a giugno

La Hutchison Ports BEST, la società del gruppo Hutchison Ports che gestisce il container terminal Barcelona Europe South Terminal (BEST) nel porto di Barcellona, ha preso in consegna due nuove gru di banchina super post-Panamax che si aggiungono agli undici mezzi di sollevamento dello stesso tipo già operativi nel terminal. Inoltre la società ha preso in consegna due nuove shuttle carrier elevando la propria flotta a 34 unità di questo tipo.

Le due nuove gru ship-to-shore hanno un'altezza sotto lo spreader di 47 metri elevabile di ulteriori cinque metri. I due mezzi diverranno operativi nel corso del prossimo giugno.





