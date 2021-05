20 maggio 2021

Nuovo collegamento Pordenone-Rotterdam della Hupac

Sarà attivato il primo giugno. Martedì verrà ripristinato il servizio shuttle Pordenone-Novara

Nei prossimo giorni l'operatore di trasporto intermodale elvetico Hupac inaugurerà un nuovo servizio per collegare l'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone con il porto di Rotterdam ed inoltre riattiverà il servizio tra il terminal friulano e il terminal CIM di Novara. Il collegamento Pordenone-Rotterdam con treno shuttle sarà avviato il prossimo primo giugno e prevederà tre rotazioni settimanali. Dal porto olandese saranno possibili inoltri per il mercato inglese tramite i servizi marittimi della Cobelfret Ferries.

Martedì prossimo, inoltre, Hupac ripristinerà il treno shuttle Pordenone-Novara con tre rotazioni alla settimana.







