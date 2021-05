21 maggio 2021

Ad aprile il traffico marittimo nel canale di Suez ha registrato una ripresa del +4,8%

Nel primo quadrimestre del 2021 è stato registrato un calo del -2,6%

Dopo il calo del -23,1% del traffico marittimo nel canale di Suez accusato lo scorso marzo a causa dell'arenamento avvenuto a fine mese della portacontainer Ever Given che ha bloccato i transiti nella via d'acqua egiziana per una settimana, lo scorso mese il traffico nel canale ha registrato una ripresa del +4,8% sull'aprile 2020. Intervenendo ad un seminario sul ruolo del canale di Suez nel Mediterraneo e nell'ambito dell'economia mondiale organizzato dalla Alexbank e dal Centro Studi SRM del gruppo Intesa Sanpaolo, il presidente della Suez Canal Authority, Osama Rabie, ha infatti reso noto che lo scorso mese nel canale sono transitate 1.814 navi rispetto a 1.731 nell'aprile dello scorso anno. Inoltre il traffico marittimo dello scorso mese ha generato entrate generate dai transiti pari a 551,5 milioni di euro, con un aumento del +15,8% sull'aprile 2020.

Rabie ha sottolineato l'impegno posto in atto dall'Autorità del Canale di Suez per ripristinare celermente il traffico nella via d'acqua una volta rimosso il blocco causato dall'incidente della Ever Given, impegno che ha consentito di smaltire le 422 navi in attesa agli accessi nord e sud del canale in meno di quattro giorni, con un numero di transiti giornaliero pari ad oltre 100 navi. Rabie ha inoltre ricordato che è stato recentemente attivato un progetto di espansione e approfondimento della parte meridionale del canale per migliorare ulteriormente la fluidità del traffico marittimo.

Nel primo quadrimestre del 2021 nel canale egiziano sono transitate complessivamente 6.392 navi, con un calo del -2,6% sullo stesso periodo dello scorso anno. Le entrate generate dai transiti sono ammontate a 1,96 miliardi di dollari (+2,8%).



