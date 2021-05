21 maggio 2021

Il porto di Rotterdam rinuncia al progetto per la creazione di un sistema autonomo per la distribuzione del container tra i terminal

Verrà valutata la realizzazione di un sistema di trasporto con conducente

L'Autorità Portuale di Rotterdam ha deciso di sospendere la gara per la realizzazione della Container Exchange Route (CER), un sistema di trasporto autonomo dei container tra i terminal dell'area portuale Maasvlakte, progetto che l'ente aveva annunciato un anno fa ( del 5 giugno 2020). L'authority ha spiegato che al momento ci sono troppi rischi e incertezze relativamente al modo di sviluppare un sistema di trasporto automatizzato che sia sufficientemente competitivo. L'ente olandese ha precisato che nei prossimi mesi consulterà tutte le parti coinvolte nel progetto per valutare come il CER possa essere comunque realizzato con un sistema di trasporto con conducente.

Rendendo noto che la procedura di gara aveva individuato una proposta tecnicamente realizzabile avanzata da un fornitore di veicoli autonomi, l'Autorità Portuale ha spiegato che tuttavia la complessità del progetto non era correlata solamente a ciò che tecnicamente è possibile e che per la sua attuazione dovevano essere accettabili anche i rischi operativi e finanziari per il completamento del sistema.



