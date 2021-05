21 maggio 2021

Sabrina Chao è la nuova presidente dell'associazione marittima internazionale Bimco

Nikolaus H. Schües (Reederei F. Laeisz) nominato presidente designato

Sabrina Chao, ex presidente della società armatrice Wah Kwong di Hong Kong, è stata eletta presidente dell'associazione marittima internazionale Bimco. Chao è la quarantacinquesima presidente del Bimco, la quinta proveniente dall'Asia e la terza da Hong Kong. Illustrando le principali linee d'azione del proprio mandato, Chao ha spiegato che «nei prossimi due anni una delle mie priorità principali sarà di sfruttare questa opportunità per incrementare la consapevolezza del nostro settore e dei nostri marittimi. La pandemia - ha evidenziato - ha messo in luce la mancanza di conoscenza da parte dei politici dell'importante ruolo che svolgiamo nella società, provocando inazione nel momento in cui si tratta di risolvere problemi urgenti, tra cui le crisi del cambio degli equipaggi e della pirateria. Dobbiamo continuare - ha rilevato la neo presidente del Bimco - a far sentire la nostra voce al di fuori del nostro settore». «Vedo anche la mia nomina - ha proseguito - come una grande opportunità per contribuire a rafforzare la posizione del Bimco in tutta l'Asia, accrescendo la nostra voce e la nostra visibilità attraverso il coinvolgimento degli associati e degli organismi di regolamentazione».

Chao ha assunto la carica di presidente del Bimco dopo un periodo di due anni quale presidente designato ed è subentrata a Sadan Kaptanoglu, amministratore delegato della Katpanoglu Shipping, che ha terminato il suo mandato di due anni alla presidenza dell'associazione. Oltre ad eleggere la Chao, l'assemblea generale del Bimco ha provveduto a nominare Nikolaus H. Schües, amministratore delegato della tedesca Reederei F. Laeisz, quale presidente designato.



