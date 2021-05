24 maggio 2021

Global Ports Holding ottiene fondi per 261 milioni di dollari dalla Sixth Street

Sayin: sfrutteremo le opportunità di crescita che si presenteranno con la ripresa delle crociere

Il gruppo Global Ports Holding (GPH) ha ottenuto dalla società statunitense di investimenti Sixth Street fondi per 261 milioni di dollari, risorse che - ha spiegato il gruppo terminalista - saranno utilizzate per rafforzare il bilancio e perseguire opportunità di crescita. «Quale più grande operatore indipendente di porti crocieristici del mondo - ha evidenziato l'amministratore delegato di Global Ports Holding, H. Emre Sayin - questo tempestivo nuovo capitale rafforza la nostra posizione di leader del mercato e ci offre la flessibilità finanziaria per sfruttare le opportunità di crescita che si presenteranno con la ripresa delle crociere. Siamo lieti che Sixth Street ci fornisca sicurezza in campo finanziario in un momento cruciale per l'industria crocieristica mondiale e non vediamo l'ora di utilizzare questo capitale per continuare ad espandere la nostra attività».

«GPH - ha commentato Michael Griffin, partner di Sixth Street e responsabile del team Specialty Lending della società di Europa - gestisce porti in alcuni dei più importanti hub crocieristici nei Caraibi e nel Mediterraneo e beneficia della propria presenza tra le principali destinazioni crocieristiche mondiali. Riteniamo che GPH sia ben posizionata per continuare a crescere attraverso le suo relazioni a lungo termine nei mercati chiave che dipendono da questo per iniziare la ripresa».

Global Ports Holding è presente in Italia nei porti di Cagliari, Catania, Ravenna e Venezia a cui si è recentemente aggiunto il porto di Taranto ( del 30 aprile 2021).



