24 maggio 2021

L'austriaca ÖBB raddoppierà la capacità di traffico ferroviario delle merci entro il 2040

Nel periodo 2021-2026 verranno investiti oltre 25 miliardi di euro nella modernizzazione del sistema ferroviario

Giovedì scorso a Vienna, in occasione della celebrazione del completamento della seconda fase di espansione del terminal intermodale Terminal Wien Süd della ÖBB, l'amministratore delegato del gruppo ferroviario austriaco, Andreas Matthä, ha annunciato che l'azienda ha l'obiettivo di raddoppiare entro il 2040 i propri servizi di trasporto delle merci, che sono realizzati attraverso la filiale Rail Cargo Austria (RCA). Matthä ha specificato che a tal fine nei prossimi anni ÖBB investirà nella modernizzazione del sistema ferroviario, spendendo più di 25 miliardi di euro nel solo periodo 2021-2026, affinché, tra gli obiettivi, si possano creare le condizioni necessarie per trasferire alla rotaia ulteriori consistenti quote di trasporto stradale.

«Sono convinto - ha detto Matthä - che nei prossimi anni ci sarà una rinascita del trasporto merci su rotaia, perché ogni tonnellata che viaggia su rotaia invece che su strada fa immediatamente ridurre la CO2. Questo - ha sottolineato - è il modo più efficace per decarbonizzare il settore dei trasporti il più rapidamente possibile».

Con il completamento della seconda fase di espansione del terminal intermodale di Vienna la capacità di traffico della struttura è stata incrementata del 50% circa consentendo di movimentare annualmente 310mila unità di trasporto intermodale. È prevista una terza fase di ampliamento del terminal, da attuarsi nei prossimi anni, che porterà la capacità di traffico a 400mila uti all'anno.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail