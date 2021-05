26 maggio 2021

Hapag-Lloyd ordina altri 60mila nuovi container

Si aggiungeranno ai 150mila commissionati ad aprile

Hapag-Lloyd ha reso noto di aver effettuato un ulteriore investimento nell'acquisto di nuovi container avendone ordinato altri in Cina per un totale pari a 60mila teu. La compagnia di navigazione tedesca ha ricordato che questi contenitori si aggiungeranno ai nuovi container già commissionati ad aprile che inizieranno ad essere presi in consegna a partire dal prossimo luglio, con la quota più consistente in consegna nel terzo trimestre ( del 14 aprile 2021), e che pertanto consentiranno al vettore marittimo di dotarsi complessivamente di 210mila nuovi contenitori.







