27 maggio 2021

Stena Line ha preso in consegna un nuovo traghetto costruito in Cina

È stato ultimato in anticipo rispetto alle previsioni da China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) Co.

Con diversi mesi di anticipo rispetto all'originaria previsione di ultimazione della costruzione della nave, il 17 maggio scorso il cantiere navale cinese China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) Co. ha consegnato alla compagnia di navigazione Stena Line il traghetto Côte d'Opale. La nave è la prima di due ulteriori unità di classe “E-Flexer” che la società europea aveva ordinato allo stabilimento cinese nel 2018 ( del 18 luglio 2018), con la previsione di prenderle in consegna entrambe nel 2022.

La Côte d'Opale partirà per l'Europa alla fine di questo mese e sarà impiegata nell'ambito dei collegamenti fra Regno Unito e Francia sulla rotta Dover-Calais.







