31 maggio 2021

La Suez Canal Authority addebita l'intera responsabilità dell'arenamento della Ever Given al comando della nave

Anche in presenza dei piloti a bordo - sottolinea l'ente - è il comandante che decide

La Suez Canal Authority (SCA) addebita al comando della nave l'intera responsabilità dell'arenamento della portacontainer Ever Given, che alla fine di marzo ha causato il blocco del traffico navale nel canale di Suez per sei giorni. Nelle scorse ore l'ente ha tenuto una conferenza stampa a cui hanno partecipato i membri della commissione della SCA incaricata di seguire le trattative per il risarcimento dei danni causati dall'incidente, nel corso della quale l'avvocato Khaled Abou Bakr, advisor del presidente della commissione, ha confermato l'intento di risolvere la controversia per via extragiudiziale, approccio - ha specificato - rispetto al quale l'Autorità del Canale di Suez ha ricevuto segnali positivi dalla compagnia proprietaria della nave, la giapponese Shoei Kisen Kaisha.

Nel corso dell'incontro i responsabili della commissione investiga della SCA hanno negato che le condizioni atmosferiche abbiano avuto alcun ruolo nell'arenamento della nave ed hanno evidenziato che nel transitare attraverso il canale la Ever Given era preceduta da 12 navi di tonnellaggio e dimensioni analoghe a quelle della portacontenitori della Shoei, navi che sono transitate in piena sicurezza e nell'ambito delle medesime condizioni climatiche. Relativamente alla presenza di due piloti della SCA a bordo della Ever Given, i rappresentanti della commissione hanno specificato che il ruolo dei piloti è esclusivamente consultivo e il loro parere non è vincolante e che, pertanto, la responsabilità del comando della nave ricade interamente sul comandante della portacontainer.





