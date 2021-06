21 giugno 2021

Evergreen ordina due nuove portacontenitori da 24.000 teu a Hudong-Zhonghua Shipbuilding

L'ordinativo segue quello di fine 2019 per quattro navi della stessa capacità

Il cantiere navale cinese Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. del gruppo China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ha reso noto oggi di aver siglato con la società armatrice taiwanese Evergeen Marine Corporation un contratto per la costruzione di due portacontainer da 24.000 teu. La commessa segue quella emessa dalla compagnia di Taipei alla fine del 2019 allo stesso cantiere navale e all'affiliata Jiangnan Shipyard per la costruzione di quattro navi della medesima capacità ( del 29 novembre 2019).





