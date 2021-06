23 giugno 2021

Carnival Cruise Line prenderà in consegna una nuova nave inizialmente destinata ad AIDA

La compagnia acquisirà anche la “Costa Magica” di Costa Crociere

Carnival Cruise Line ha annunciato che prossimamente nella sua flotta entreranno due navi da crociera con la presa in consegna, entro fine 2023, della seconda nave di classe “Excel” che in precedenza era stata destinata ad AIDA Cruises, anch'esso marchio del gruppo Carnival Corporation, e con l'acquisizione della proprietà della nave Costa Magica di Costa Crociere, anch'essa compagnia del gruppo statunitense, che entrerà nella flotta di Carnival Cruise Line entro la metà del 2022.

Intanto partirà il prossimo 31 luglio da Port Canaveral la Mardi Gras, la prima nuova nave di classe “Excel” della Carnival Cruise Line ( del 18 dicembre 2020) che a fine 2022 sarà affiancata dalla gemella Carnival Celebration.

Con queste quattro navi, entro la fine del 2023 la consistenza della flotta di Carnival Cruise Line salirà a 27 navi.



