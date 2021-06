29 giugno 2021

Joint venture di Alfa Laval e Wallenius per progettare navi a propulsione eolica

Progetto analogo a quello presentato recentemente da Wallenius Wilhelmsen Logistics

In un momento in cui le compagnie armatrici mondiali studiano tutte le possibilità di incrementare l'efficienza energetica delle proprie navi, anche al fine di minimizzarne l'impatto ambientale, è principalmente in Svezia che si moltiplicano i progetti per utilizzare l'energia eolica ai fin della propulsione navale. Una nuova iniziativa in questa direzione è stata annunciata oggi dalle svedesi Alfa Laval e Wallenius Marine, con la costituzione di una joint venture 50:50 il cui obiettivo sarà definire innovative soluzioni di propulsione eolica per le navi e di installare il primo di questi sistemi a bordo di una nave entro i prossimi cinque anni.

In particolare, l'obiettivo della nuova società che è stata denominata AlfaWall Oceanbird è quello di installare un sistema di propulsione eolica su una car carrier della capacità di 7.000 automobili in grado di navigare ad una velocità di crociera di 0 nodi, sistema che consentirebbe di ridurre del 90% le emissioni rispetto a quelle della nave attualmente in servizio che presenta la maggior efficienza dal punto di vista energetico.

Ricordiamo che Wallenius, attraverso la Wallenius Wilhelmsen Logistics di cui è comproprietaria assieme alla norvegese Wilh. Wilhelmsen, è già impegnata in un progetto analogo, presentato di recente ( del 17 febbrario 2021), che prevede anch'esso di realizzare una nave garage da 7.000 auto a propulsione eolica, la Orcelle Wind, che presenta caratteristiche generali pressoché identiche a quelle della Oceanbird che sarà progettata da AlfaWall Oceanbird.





