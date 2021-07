1 luglio 2021

Kuehne + Nagel vende il 24,9% della Apex alla società di private equity Partners Group

Solo poche settimane fa il gruppo elvetico aveva completato l'acquisizione della maggioranza della società asiatica

Ad appena poche settimane dal completamento dell'acquisizione dell'87,3% del capitale azionario della taiwanese Apex International Corporation, con la quota rimanente in mano al management dell'azienda asiatica ( 22 febbraio 2021), il gruppo logistico elvetico Kuehne + Nagel ha annunciato oggi la vendita del 24,9% del capitale della Apex alla società di private equity Partners Group.







