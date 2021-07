2 luglio 2021

Al via l'attività operativa della Ichnusa Lines

Da domenica la “Ichnusa” effettuerà tre coppie di corse giornaliere fra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio

Domenica verrà inaugurata l'attività operativa della compagnia Ichnusa Lines, brand della società Genova Trasporti Marittimi, joint venture 50:50 tra le genovesi Finsea e San Giorgio del Porto. L'avvio - ha evidenziato Aldo Negri di Ichnusa Lines - avviene «in un momento storico molto incerto. Le disposizioni per il contenimento della pandemia in corso - ha spiegato - hanno penalizzato molto il traffico passeggeri tra stati, ma con l'entrata in vigore del certificato verde europeo confidiamo in una stagione di rilancio del turismo, almeno a livello comunitario».

Nave della Ichnusa Lines è il traghetto Ichnusa che è stato acquistato il mese scorso da Genova Trasporti Marittimi ( del 1° giugno 2021) e poi sottoposto a lavori di refitting presso lo stabilimento della Piombino Industrie Marittime (PIM), che è una partnership tra San Giorgio del Porto e la livornese F.lli Neri, da dove domani partirà alla volta di Santa Teresa di Gallura. Fino a metà ottobre, infatti, la Ichnusa opererà nel collegamento fra Sardegna e Corsica, sulla rotta fra i porti di Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, con tre coppie di corse giornaliere. Il traghetto ha una struttura adatta a una linea breve, con un unico salone dalla capienza massima di 325 passeggeri e un garage per il trasporto di circa 200 metri lineari di rotabili che corrispondono a quasi 50 auto.



