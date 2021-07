2 luglio 2021

Porti di La Spezia e Carrara, estensione del PCS e di ulteriori servizi della Piattaforma Logistica Nazionale a marzo 2022

DigITAlog ha sottoscritto il decreto dell'AdSP del Mar Ligure Orientale

DigITAlog (ex UIRNet) organismo di diritto pubblico e soggetto attuatore unico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), ha sottoscritto per accettazione il decreto emanato lo scorso giugno dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, l'ente che gestisce i porti di La Spezia e Marina di Carrara, per l'estensione del PCS, piattaforma informatica sviluppata per la gestione amministrativa ed operativa dei processi in ambito portuale, e di ulteriori servizi della PLN a marzo 2022.

L'adesione dell'AdSP ligure ai servizi PCS PLN risale al 2018 quando venne sottoscritta la convenzione operativa con l'allora UIRNet per regolare la gestione del PCS - Spezia e per l'adozione dei servizi del PCS PLN ( del 13 luglio 2018). Nell'ambito di tale fase sono state condotte le attività di gestione della piattaforma informatica APNet, di erogazione dei servizi del PCS dei servizi del Centro Servizi e sono stati avviati alcuni importanti progetti pilota quali la messa in produzione del modulo IMPORT, le funzionalità multiporto, il modulo Nave/Nostromo, il nuovo sistema di gestione dei permessi di accesso e l'App a supporto dell'autotrasporto del progetto Ursa Major Neo.

Con l'estensione della fase 1 a marzo 2022, digITAlog per il tramite del concessionario Logistica Digitale Srl, oltre a garantire la continuità operativa delle attività in essere prevede anche il completamento dei progetti pilota, lo sviluppo e la messa in produzione di un modulo dedicato alle statistiche portuali e l'adeguamento del PCS alle evoluzioni del sistema AIDA secondo le indicazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



