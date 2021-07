5 luglio 2021

La Commissione Europea avvia un'indagine approfondita sul progetto di fusione di Cargotec e Konecranes

La decisione entro il 10 novembre

La Commissione Europea ha avviato un'indagine approfondita sul progetto di concentrazione tra le finlandesi Cargotec e Konecranes che è stato notificato a Bruxelles lo scorso 28 maggio, fusione che la Commissione teme possa ridurre la concorrenza nel settore della fornitura di attrezzature per la movimentazione dei container e di altri carichi ( del 1° ottobre 2020). «Cargotec e Konecranes- ha spiegato Margrethe Vestager, vice presidente esecutivo della Commissione e commissario europeo alla Concorrenza - sono due leader globali nella fornitura di attrezzature per la movimentazione dei container e delle merci. Valuteremo attentamente se l'operazione proposta influirà negativamente sulla concorrenza nella fornitura di queste attrezzature, che potrebbe determinare un ridimensionamento della possibilità di scelta e prezzi più elevati a scapito dei consumatori europei».

La Commissione UE dispone ora di 90 giorni lavorativi, sino al prossimo 10 novembre, per assumere una decisione.



