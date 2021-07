5 luglio 2021

Pettorino nominato commissario straordinario dell'AdSP dell'Adriatico Centrale

Giovannini ha firmato il decreto di nomina

In attesa di individuare il nuovo presidente che guiderà l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ( del 5 luglio 2021), oggi il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, dopo aver informato i presidenti delle Regioni Abruzzo e Marche, Marco Marsilio e Francesco Acquaroli, ha firmato il decreto di nomina del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Giovanni Pettorino, a commissario straordinario dell'AdSP.

Il MIMS ha ricordato che la nomina di Pettorino a commissario si è resa necessaria in quanto la designazione di Matteo Africano alla presidenza dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Centrale ha ricevuto il parere contrario della competente Commissione del Senato, mentre la Commissione della Camera ha espresso parere favorevole. Sulla base di tali pareri il ministro ha ritenuto più opportuno avviare nuovamente le procedure per raccogliere le manifestazioni di interesse ai fini della nomina del presidente dell'AdSP.



