6 luglio 2021

ZIM sottoscrive con Seaspan un accordo del valore di 1,5 miliardi di dollari per il noleggio di dieci portacontainer da 7.000 teu

Le navi, prese in consegna fra il quarto trimestre del 2023 e l'intero 2024, saranno alimentate a LNG

La compagnia di navigazione israeliana ZIM ha siglato un accordo del valore di 1,5 miliardi di dollari con la Seaspan Corporation del gruppo Atlas Corp. per il noleggio di dieci portacontainer dual-fuel da 7.000 teu alimentate a gas naturale liquefatto. L'intesa segue quella sottoscritta a febbraio scorso da ZIM e Seaspan per il noleggio a lungo termine di dieci nuove portacontenitori da 15.000 teu anch'esse alimentate a LNG ( del 12 febbraio 2021).

ZIM prenderà in consegna le dieci navi da 7.000 teu tra il quarto trimestre del 2023 e l'intero 2024.

Il presidente e amministratore delegato della compagnia israeliana ha spiegato perché la ZIM, anziché ricorrere al mercato delle nuove costruzioni come attualmente stanno ripetutamente facendo altre primarie compagnie di navigazione containerizzate mondiali, preferisce incrementare la flotta con navi prese a noleggio a lungo termine: Eli Glickman ha specificato che attraverso l'ulteriore accordo con Seaspan la ZIM potenzia la propria flotta operativa con l'obiettivo di perseguire la propria strategia a lungo termine, strategia - ha precisato - che è basata su una flotta “core” e che prevede nel contempo nell'assicurarsi un'elasticità operativa rispetto al numero di navi operate complessivamente dalla compagnia.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail