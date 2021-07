6 luglio 2021

L'investimento della Seaspan per le 10 nuove navi da 7.000 teu noleggiate a ZIM è di 1,05 miliardi di dollari

La durata del noleggio sarà di 12 anni

Seaspan Corporation ha reso noto che le dieci portacontainer da 7.000 teu che saranno noleggiate all'israeliana ZIM, sulla base dell'accordo del valore di 1,5 miliardi di dollari annunciato oggi ( del 6 luglio 2021), sono state ordinate da Seaspan ad un primario cantiere navale che le consegnerà tra l'ultimo trimestre del 2023 e la fine del 2024. Il valore della commessa all'azienda navalmeccanica è di circa 1,05 miliardi di dollari. Le navi saranno poste a noleggio presso la ZIM per la durata di 12 anni.







