8 luglio 2021

Hapag-Lloyd ha completato l'acquisizione della NileDutch

La compagnia olandese opera sette servizi marittimi di linea

La società armatrice tedesca Hapag-Lloyd ha completato l'acquisizione della compagnia di navigazione containerizzata Nile Dutch Investments (NileDutch) avendo acquisito l'intero capitale dell'azienda olandese e avendo ottenuto il via libera alla transazione da parte delle autorità competenti ( del 17 marzo 2021).

Commentando l'acquisizione, l'amministratore delegato della Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, ha manifestato soddisfazione per il buon esito dell'accordo e si è detto ansioso di lavorare con la squadra di NileDutch per sfruttare l'enorme potenziale che l'Africa, che è il principale mercato della compagnia olandese, ha da offrire.

Hapag-Lloyd prevede che l'integrazione della maggior parte delle attività di NileDutch nel network di servizi della compagnia tedesca possa essere attuata già entro la fine di quest'anno. La compagnia olandese opera sette servizi di linea che offrono una capacità di carichi containerizzati pari a circa 35mila teu con una flotta della capacità complessiva pari a circa 80mila teu. NileDutch ha 26 uffici in Olanda, Belgio, Francia, Singapore, Cina, Angola, Congo e Camerun.



