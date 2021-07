8 luglio 2021

Fincantieri Infrastructure realizzerà il nuovo terminal crociere della MSC nel porto di Miami

L'investimento previsto è di circa 350 milioni di euro

Fincantieri Infrastructure, la società del gruppo navalmeccanico Fincantieri specializzata nella progettazione e realizzazione di strutture in acciaio di grandi dimensioni, costruirà il nuovo terminal crociere della compagnia MSC Crociere nel porto statunitense di Miami, che è il principale porto crocieristico mondiale ( del 13 luglio 2018 e 10 aprile 2019). L'accordo tra MSC Crociere e Fincantieri Infrastructure prevede la realizzazione di un terminal che sarà costituito da un corpo centrale multilivello e che servirà contemporaneamente fino a tre navi di ultima generazione e un transito fino a 36.000 passeggeri ogni giorno. Il nuovo hub crocieristico comprenderà aree per uffici, un parcheggio multipiano per almeno 2.400 veicoli e un nuovo collegamento stradale.

Il progetto prevede che MSC costruisca due banchine di circa 750 metri in totale, mentre la contea di Miami-Dade ne costruirà una terza. Nel progetto è compresa anche la realizzazione della relativa infrastruttura costiera, incluse le stazioni di approvvigionamento idrico e quattro ponti di imbarco passeggeri. Progettata dallo studio di architettura Arquitectonica, l'opera sarà completata entro dicembre 2023. L'investimento previsto è di circa 350 milioni di euro.

In linea con i piani del porto di Miami che prevedono di abilitare la connettività elettrica da terra, le navi di MSC che faranno base nel nuovo terminal dello scalo americano saranno predisposte per essere collegate alla rete elettrica locale dalla banchina.



