14 luglio 2021

MSC Virtuosa sarà battezzata a Dubai

L'evento nello scalo portuale di Mina Rashid

Il battesimo di MSC Virtuosa, la nuova ammiraglia di MSC Crociere, si terrà a Dubai il prossimo 27 novembre nello scalo portuale di Mina Rashid (Port Rashid). La compagnia crocieristica ha sottolineato che l'evento testimonia la crescente importanza di Dubai come destinazione da visitare per tutti i viaggiatori del mondo a cui si aggiunge l'importante contributo del settore crocieristico per lo sviluppo del turismo della città. L'evento andrà inoltre a costituire parte delle celebrazioni che accompagnano il Giubileo d'oro degli Emirati Arabi Uniti, mentre Dubai si preparerà ad accogliere tutto il mondo per l'Expo 2020.

MSC Crociere ha preso in consegna MSC Virtuosa lo scorso febbraio ( del 1° febbraio 2021).







