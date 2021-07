19 luglio 2021

Grimaldi completa l'acquisizione degli asset della spagnola Trasmediterránea

Operazione del valore di 375 milioni di dollari, con il supporto di Mediobanca

Il gruppo armatoriale partenopeo Grimaldi ha completato l'accordo con la spagnola Navieras Armas Trasmediterránea per acquisire beni della compagnia di navigazione iberica, incluse le cinque navi ro-pax Ciudad de Palma, Ciudad de Granada, Ciudad de Mahón, Volcán del Teide e Volcán de Tijarafe ( del 13 aprile 2021). L'acquisizione, del valore complessivo di 375 milioni di euro, prevede anche l'assunzione di quasi 400 addetti della compagnia spagnola ed è attuata attraverso la nuova società Trasmed Grimaldi Logística España della Grimaldi, con sede a Valencia.

Confermata, nell'ambito dell'accordo, l'acquisizione anche del terminal di Trasmediterránea nel porto di Valencia e di strutture , uffici e biglietterie a Valencia, Palma di Maiorca, Mahón e Ibiza, oltre che dei diritti per l'esercizio dei servizi marittimi per passeggeri e merci tra la penisola iberica e le Isole Baleari sulle rotte tra Barcellona a Mahón, Palma di Maiorca e Ibiza e tra Valencia e Mahón, Palma di Maiorca e Ibiza. I servizi saranno realizzati con le cinque navi acquisite a cui si aggiungerà la Euroferry Egnazia della Grimaldi.

L'acquisizione ha avuto il sostegno di Mediobanca che ha assicurato un finanziamento di circa 160 milioni di euro alla nuova società Trasmed GLE.



