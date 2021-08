5 agosto 2021

L'americana FMC chiede a otto compagnie di navigazione containerizzate di giustificare l'applicazione dei soprannoli

CMA CGM, Hapag-Lloyd, HMM, Matson, MSC, OOCL, SM Line e ZIM dovranno rispondere entro il 13 agosto

Dopo aver annunciato 15 giorni fa l'avvio di un'indagine sui soprannoli applicati dalle compagnie di navigazione containerizzate ( del 21 luglio 2021), ieri la statunitense Federal Maritime Commission (FMC) ha reso noto di aver chiesto ad otto vettori marittimi di fornire entro il prossimo 13 agosto al Bureau of Enforcement (BoE) della commissione americana dettagli sui problemi di congestione e sui relativi extra costi che le compagnie di navigazione fanno ricadere sui clienti. L'obiettivo è di stabilire se questi surcharge sono stati istituiti correttamente e in conformità con le norme.

La richiesta è stata rivolte alle compagnie CMA CGM, Hapag-Lloyd, HMM, Matson, MSC, OOCL, SM Line e ZIM. La FMC ha specificato che nell'esaminare le risposte di queste otto compagnie verificherà se i soprannoli sono stati applicati a seguito di un'adeguata comunicazione, se lo scopo del surcharge era chiaramente definito, se è chiaro quale sia l'evento e la condizione che hanno fatto scattare l'applicazione del soprannolo e se è pure chiaro se è stato identificato l'evento o la condizione che determina la cessazione dell'applicazione del surcharge.

«Il picco della domanda di importazioni legato al Covid - ha spiegato il presidente della FMC, Daniel B. Maffei - ha spinto i noli a livelli record. Ora assistiamo ad un aumento delle segnalazioni circa il fatto che compagnie di navigazione valutano l'applicazione, con poco preavviso e poche spiegazioni, di ulteriori tariffe quali i “congestion surcharges”. La congestione - ha ricordato Maffei - è causata principalmente dall'enorme volume di traffico portato dalle compagnie di navigazione e che passa per i porti al fine di soddisfare la domanda record di importazioni. Lungi dall'essere un fenomeno improvviso o circoscritto ad un porto o ad un'area geografica - ha precisato il presidente della FMC - la congestione del sistema del trasporto delle merci è ovunque e dura da molti mesi. Mi sembra - ha osservato Maffei riferendosi al già elevatissimo valore dei noli marittimi che a suo avviso non giustificherebbe l'introduzione di soprannoli - che questi fattori siano già stati ricompresi nei noli record praticati dalle compagnie. In qualità di presidente, intendo sapere le giustificazioni delle compagnie per l'introduzione di tariffe aggiuntive e sostegno fermamente un attento esame da parte del Bureau of Enforcement della FMC volto a bloccare qualsiasi caso in cui queste tariffe aggiuntive possano non essere pienamente conformi alla legge o ai regolamenti».



