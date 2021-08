16 agosto 2021

DSV completa l'acquisizione delle attività logistiche della Agility

Il gruppo ha ora 75mila dipendenti in più di 90 nazioni

Il gruppo logistico danese DSV Panalpina ha reso noto oggi che ha completatao formalmente l'acquisizione delle attività della divisione Global Integrated Logistics (GIL) della kuwaitiana Agility, operazione - ha sottolineato l'azienda nordeuropea - che rende DSV uno dei principali gruppi mondiali nel settore della logistica e del trasporto. DSV ha specificato che il valore della transazione è di circa 30,2 miliardi di corone danesi (4,1 miliardi di euro). Con l'acquisizione DSV prevede che il fatturato annuo complessivo generato da DSV e GIL ammonterà a circa 160 miliardi di corone danesi, attività economica prodotta con una forza lavoro di 75mila persone in oltre 90 nazioni.

Il progetto di fusione con Agility era stato annunciato la scorsa primavera ( del 27 aprile 2021) e segue quello analogo tra DSV e l'elvetica Panalpina portato a termine due anni fa ( inforMARE del 1° aprile e 19 agosto 2019).



