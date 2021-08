16 agosto 2021

Danaos annuncia di aver concordato il noleggio dieci portacontainer

Previsti ulteriori ricavi pari a circa 378 milioni di dollari

La greca Danaos Corporation ha annunciato oggi di aver stipulato accordi per il noleggio di dieci portacontainer della propria flotta, accordi contrattuali della durata compresa fra tre e quattro anni che riguardano una nave della capacità di 8.500 teu, tre della capacità di 3.400 teu e sei unità navali della capacità di 2.200 teu. I periodi di noleggio inizieranno tra il gennaio e l'agosto del 2022 quando termineranno gli accordi di noleggio in vigore relativi alle dieci portacontenitori.

Danaos ha reso noto che questi noleggi garantiranno ulteriori ricavi pari a circa 378 milioni di dollari.

Attualmente la flotta della società greca è composta da 71 portacontainer per una capacità di carico totale pari a 437mila teu incluse le sei navi da 5.466 teu che Danaos prevede di prendere in consegna entro il prossimo 15 ottobre ( del 14 luglio 2021).



