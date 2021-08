19 agosto 2021

Kombiverkehr incrementerà i servizi intermodali fra Italia e Olanda

Rotazioni aggiuntive e nuovo servizio Mortara-Venlo

Il prossimo 9 settembre l'operatore intermodale tedesco Kombiverkehr avvierà, con partenza di un treno dal Terminal Intermodale di Mortara, un nuovo collegamento con l'olandese Cabooter Terminal a Venlo, servizio che prevederà cinque partenze alla settimana in entrambe le direzioni.

Inoltre dal prossimo 6 settembre i treni operati fra Mortara e Krefeld e fra Mortara e Rotterdam, servizi che Kombiverkehr ha attivato a febbraio in cooperazione con BLS Cargo, SBB Cargo e Captrain Italia ( del 25 febbraio 2021), effettueranno complessivamente cinque rotazioni settimanali. Sarà potenziato anche l'attuale servizio tra Mortara e Ghent con l'incremento da cinque a sei partenze settimanali in entrambe le direzioni. Globalmente, dal prossimo gennaio verranno effettuate otto rotazioni settimanali sulla direttrice tra Italia e Olanda.



