2 settembre 2021

Il nuovo porto israeliano nella Baia di Haifa è diventato operativo

Arrivata una portacontenitori da 14.566 teu della COSCO Shipping

Sabato, con l'arrivo della portacontainer da 14.566 teu COSCO Shipping Alps, è stato inaugurato operativamente e ieri, con una cerimonia istituzionale tenutasi on-line per le restrizioni dovute alla pandemia, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo porto israeliano nella Baia di Haifa, ad Hamifratz, che è stato realizzato in tre anni ed è gestito dalla cinese Shanghai International Port Group (SIPG) ( del 24 marzo 2015).

Attualmente il nuovo scalo portuale, inizialmente dedicato al traffico dei container, ha una banchina di 800 metri lineari in grado di ricevere navi di grande capacità superiore a 18mila teu. Una volta completato il porto, che SIPG gestirà nell'ambito di un contratto di concessione della durata di 25 anni con inizio nel 2021, avrà una capacità di traffico containerizzato pari a circa 1,9 milioni di teu all'anno.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail