9 settembre 2021

DSV Panalpina torna all'originaria ragione sociale DSV

Abbandonata la denominazione assunta dopo l'acquisizione del gruppo logistico svizzero

Il gruppo logistico danese DSV Panalpina, che ha assunto questa ragione sociale dopo aver acquisito due anni fa l'elvetica Panalpina ( del 19 agosto 2019), è tornato all'originaria denominazione sociale di DSV A/S. La decisione di cambiare nome è stata approvata ieri dall'assemblea societaria riunita in sessione straordinaria su proposta del consiglio di amministrazione.

L'azienda ha specificato che questo è il momento giusto per attuare tale mutamento anche a seguito dell'acquisizione delle attività logistiche della Agility completata lo scorso mese ( del 16 agosto 2021).







