15 settembre 2021

Il gruppo Maersk mette a segno una terza acquisizione nel settore della logistica per l'e-commerce

Comprata la portoghese HUUB

Dopo essere uscito negli ultimi anni da settori di business non core, come quello della vendita al dettaglio e dell'estrazione petrolifera per concentrarsi sull'attività primaria del trasporto marittimo containerizzato, il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk sta ora entrando nel comparto della logistica per l'e-commerce. Dopo l'acquisizione delle società Visible SCM e la B2C Europe annunciata lo scorso mese ( del 6 agosto 2021), oggi l'azienda danese ha reso nota l'acquisizione della start-up tecnologica portoghese HUUB, società fondata nel 2015 che ha sviluppato una piattaforma digitale per la logistica a servizio dell'industria della moda.

Attualmente HUUB gestisce le collezioni e i flussi di dati di oltre cento marchi della moda. Attraverso la piattaforma tecnologica Spoke della società portoghese viene gestita l'intera supply chain dei prodotti, inclusa la consegna finale e i resi. Inoltre la piattaforma si connette e comunica con altre attività commerciali come i negozi on-line.



