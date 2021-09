28 settembre 2021

Il gruppo Maersk vende le attività di costruzione di container alla cinese CIMC

Maersk Container Industry passerà di mano per oltre un miliardo di dollari

La lunga fase di riduzione della presenza del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk nel mercato della costruzione di container in cui opera attraverso la società integralmente Maersk Container Industry (MCI), fondata nel 1991, che è iniziata con l'uscita dal segmento della produzione di contenitori per carichi secchi ( del 3 gennaio 2019), si è conclusa con l'annunciata cessione della MCI alla cinese China International Marine Containers (Group) Co. (CIMC) ( del 10 giugno 2021). La vendita include la fabbrica di container reefer a Qingdao, in Cina, e le strutture di ricerca e sviluppo e di ingegneria a Tinglev, in Danimarca.

Il valore complessivo della transazione, che si prevede sarà portata a termine entro il prossimo anno, sarà di 1,08 miliardi di dollari. Il personale della MCI, costituito da 2.300 addetti, diventerà dipendente della CIMC.

Lo scorso anno i ricavi della MCI sono ammontati a 3,78 miliardi di corone danesi (595 milioni di dollari), in calo del -2,8% sull'esercizio annuale precedente, e l'utile dopo le imposte è stato di 173,9 milioni di corone danesi (+11,2%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail