29 settembre 2021

CMA CGM ordina due aeromobili cargo per la propria divisione aerea

Si tratta di due Boeing 777 Freighter

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM prosegue i propri investimenti nel settore del trasporto aereo delle merci con un ordine per due aeromobili cargo. Si tratta di due Boeing 777 Freighter che andranno a rafforzare l'attività della CMA CGM Air Cargo, la divisione aerea creata quest'anno dal gruppo transalpino che ha iniziato ad operare a marzo con voli tra Liegi e Chicago per poi aggiungere destinazioni quali New York, Atlanta e Dubai ( del 12 febbraio 2021).

I Boeing 777 Freighter hanno un'autonomia di 9.200 chilometri e possono trasportare sino a 102 tonnellate di carichi.







