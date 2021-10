1 ottobre 2021

Firmato il contratto per la realizzazione e gestione del nuovo West Container Terminal del porto di Colombo

I lavori saranno avviati il prossimo anno

Ieri le singalesi Sri Lanka Ports Authority (SLPA) e John Keells Holdings e l'indiana Adani Group hanno siglato il contratto del tipo Build, Own and Tranfer (BOT) per la realizzazione e gestione del nuovo West Container Terminal del porto di Colombo, che - con un totale di oltre 700 milioni di dollari - sarà il più grande investimento estero nel settore portuale dello Sri Lanka ( del 15 marzo 2021). Il contratto ha una validità di 35 anni.

Si prevede che la costruzione della prima fase del nuovo terminal portuale, che comprende la realizzazione di 600 metri lineari di banchina sui 1.400 totali previsti dal progetto, verrà avviata nel corso del prossimo anno e che i lavori dureranno 24 mesi, periodo necessario anche per la realizzazione della seconda e ultima fase del progetto.

L'opera sarà realizzata dalla società di progetto Colombo West International Terminal (Private) Limited (CWIT) partecipata al 51% dalla Adani Ports and Special Economic Zone Limited (APSEZ), al 34% dalla John Keells Holdings e al 15% dalla SLPA.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail