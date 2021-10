18 ottobre 2021

Nel terzo trimestre di quest'anno gli atti di pirateria contro le navi sono calati del -15%

Nei primi nove mesi del 2021 la diminuzione è stata del -27%

Nel terzo trimestre di quest'anno si sono verificati 29 atti di pirateria contro le navi, con una diminuzione del -15% rispetto a 34 nel periodo luglio-settembre del 2020. In calo le navi abbordate nel corso degli incidenti: 24 rispetto a 31 nel terzo trimestre dello scorso anno. Sono invece aumentate a cinque le unità navali fatte oggetto di colpi d'arma da fuoco rispetto a due nel secondo trimestre del 2020. Particolarmente rilevante la riduzione del numero di marittimi rapiti, scesi da 31 nel periodo luglio-settembre dello scorso ad uno nello stesso periodo del 2021. Il numero di marittimi presi in ostaggio è diminuito da otto a cinque.

Nei primi nove mesi del 2021 il numero di atti di pirateria contro le navi è sceso a 96 rispetto a 132 nel periodo gennaio-settembre dello scorso anno.







