18 ottobre 2021

KSOE si aggiudica un ordine per la costruzione di due portacontainer di elevatissima capacità di carico

La commessa ha un valore complessivo di circa 351 milioni di dollari

Il gruppo navalmeccanico sudcoreano Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) ha annunciato oggi l'acquisizione di un ordine per la costruzione di due portacontainer di grandissima capacità. L'azienda ha infatti reso noto che la commessa ha un valore complessivo di circa 416 miliardi di won (351 milioni di dollari), cifra che fa presupporre che si tratti di due navi di capacità di trasporto containerizzato assai elevata. Le due unità navali verranno costruite dalla controllata Hyundai Samho Heavy Industries Co. (HSHI) e verranno consegnate all'armatore, che - ha specificato KSOE - ha sede nelle Isole Marshall, entro il primo semestre del 2024.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec