22 ottobre 2021

ZIM ha acquistato sette portacontainer di seconda mano

Cinque navi hanno una capacità di 4.250 teu e due di 1.100 teu

La compagnia di navigazione israeliana ZIM ha reso noto di aver acquistato nel corso di questo mese sette portacontainer costruite fra il 2007 e il 2009, di cui cinque della capacità di 4.250 teu e due da 1.100 teu, con un investimento complessivo di circa 320 milioni di dollari. «Con la vantaggiosa acquisizione di queste navi, così necessarie - ha spiegato l'amministratore delegato della società Eli Glickman - abbiamo attinto alla nostra notevole liquidità e abbiamo mantenuto il nostro approccio flessibile volto ad espandere la nostra flotta operativa al fine di soddisfare la crescente domanda dei clienti, pur continuando ad essere impegnati ad assicurare una profittabilità superiore a quella del settore. In futuro - ha precisato Glickman - continueremo a seguire la nostra primaria strategia noleggiando la grande maggioranza delle nostre navi, acquistando oculatamente tonnellaggio di seconda mano quando si presenteranno le giuste opportunità».



