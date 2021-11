5 novembre 2021

Sottoscritto il contratto per il nuovo container terminal del porto di Rijeka

Sarà realizzato e gestito dal consorzio fra APM Terminals ed ENNA

Oggi il consorzio costituito dalla APM Terminals, la società terminalista del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk, e dalla croata ENNA Logic ha sottoscritto il contratto di concessione della durata di 50 anni per la progettazione, costruzione e gestione dello Zagreb Deep Sea Container Terminal (Rijeka Gateway), il nuovo container terminal del porto di Rijeka ( del 5 luglio 2021).

Il completamento della prima fase del progetto, con l'entrata in funzione dei primi 400 metri lineari di banchina del nuovo approdo, è previsto entro i prossimi tre anni e mezzo. Con l'attuazione della seconda fase, che porterà la linea di banchina a complessivi 680 metri lineari, la capacità di traffico containerizzato annua sarà pari a 1.055.000 teu. Il terminal sarà dotato di quattro gru ship-to-shore, di cui una installata nella seconda fase, che saranno in grado di operare su navi della capacità di 24.000 teu.





