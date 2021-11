10 novembre 2021

Wärtsilä installerà scrubber sulle navi di Trasmed GLE (gruppo Grimaldi)

I sistemi di abbattimento dei fumi verranno montati prima della prossima estate

Trasmed GLE, la nuova compagnia di navigazione spagnola istituita dal gruppo armatoriale italiano Grimaldi ( del 19 luglio 2021), ha ordinato alla finlandese Wärtsilä Corporation la fornitura di scrubber open loop da installare sulle sue due navi ro-pax Volcan del Teide e Ciudad de Granada. Il prossimo anno su ogni traghetto saranno installati quattro sistemi di abbattimento dei gas di scarico, uno per ogni motore principale, che consentiranno alle navi della compagnia di operare con emissioni di anidride solforosa entro lo 0,1%, soddisfacendo le norme internazionali e quelle relative alle aree a controllo delle emissioni di zolfo.







