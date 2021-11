23 novembre 2021

Il porto di Tanjung Pelepas supera per la prima volta i dieci milioni di container annuali

Record a vent'anni dall'avvio dell'attività portuale

Oggi, per la prima volta, il porto di Tanjung Pelepas ha superato la soglia dei dieci milioni di container movimentati in un anno, traguardo sfiorato lo scorso anno quando lo scalo malese aveva movimentato 9,85 milioni di teu. Tanjung Pelepas è nato come hub portuale di transhipment alternativo a quello di Singapore nella regione del sud-est asiatico sulla rotta est-ovest ed è diventato operativo alla fine del 1999 ( del 7 ottobre 1999).









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec