26 novembre 2021

L'antitrust britannica respinge in via preliminare il progetto di fusione tra Cargotec e Konecranes

CMA ritiene che determinerebbe una riduzione della concorrenza, in particolare nel segmento della produzione di mezzi portuali

La Competition & Markets Authority (CMA) del Regno Unito ritiene che la progettata fusione tra le aziende finlandesi Konecranes e Cargotec, entrambe produttrici di mezzi di movimentazione e sollevamento, comporterebbe una notevole diminuzione della concorrenza in questo mercato a seguito di una serie di effetti unilaterali orizzontali essenzialmente nel segmento dei mezzi ad uso portuale in Europa, incluso il Regno Unito. L'antitrust britannica ha citato infatti tra le categorie di mezzi per le quali si verificherebbe una riduzione della concorrenza le rubber tyre gantry crane, le automated stacking crane, le shuttle carrier e straddle carrier, gli empty container handler, gli heavy duty forklift truck, le reach stacker e gli automated terminal tractor.

Secondo la CMA, gli effetti negativi consisterebbero, tra gli altri, nell'aumento dei prezzi e nella diminuzione della qualità.

Cargotec e Konecranes, che hanno annunciato il loro progetto di fusione oltre un anno fa ( del 1° ottobre 2020), hanno evidenziato che quello di CMA è un pronunciamento preliminare, mezzo utilizzato dall'authority britannica per consultare le parti coinvolte nella fusione e le altri parti interessate, ed hanno precisato di non essere d'accordo con le conclusioni preliminari della CMA.

Le due aziende hanno reso noto, inoltre, che stanno proseguendo il dialogo e la cooperazione con altre autorità competenti in materia di concorrenza, tra cui la Commissione Europea e il Dipartimento di Giustizia degli USA, e stanno esaminando modi per mitigare alcune delle preoccupazioni suscitate dal progetto e sollevate da diverse autorità antitrust.



